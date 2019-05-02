Kentin Samandağ ilçesi Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojileri Bölümü 11. sınıf öğrencileri, kendi imkanlarıyla motorlu araç üretti.

Tamamıyla öğrencilerin el becerileriyle hazırlanan motorlu araç, çıktığı sürüş testini de başarıyla geçti.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA MOTOR ÜRETTİK"

Motorlu aracı 9 öğrenci arkadaşıyla beraber ürettiklerini ve eylül ayından itibaren bu proje ödevi için çabaladıklarını ifade eden Selim Yaprak, “Kendi imkanlarımızla, zorlu koşullar altında şase ve diğer aktarma parçalarını kendi elimizle yaparak aracımızı sürüş testine çıkarttık.” dedi.

Hatay'da öğrenciler proje ödevleri için motorlu araç üretti





"TÜM PROJE VE DONANIM ÖĞRENCİLERİME AİT"

Öğrencilerinin proje ödevlerinde motorlu araç üretmek istediklerini ve bunu başardıklarını söyleyen Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojileri Bölümü öğretmenlerinden Emin Zubaroğlu, “Öğrencilerimiz motorlu bir araç üretmek istediler, motosiklet ya da araba gibi bir şeyler yapmak istediler. Biz de uygun gördük ve el becerilerinin gelişebileceğini düşünerek proje ödevi olarak öğrencilerimize motorlu araç yapımı ödevini verdik. Öğrencilerimiz eylül ayından nisan ayına kadar sürekli bu projeyle uğraştılar. Kendi imkanları, kendi çabaları, kendi projeleri. Hiç kimseden hiçbir destek almadan 9 tane öğrencimiz, böyle bir araç yapmış bulundular ve yürür, çalışır hale getirdiler. Biz de tabii artık süreç içerisinde mümkün olduğunca desteklerimizi elimizden geldiğince sunmaya çalıştık. Ama tüm proje ve donatım öğrencilerimize aittir.” dedi.

"ŞİMDİ DENİZDE HAREKET EDEN ARAÇ ÜRETECEKLER"

Üretilen motorlu aracın benzinli, tek silindirli, 6 beygirlik karbüratörlü bir motordan oluştuğunu ifade eden Zubaroğlu, “Öğrencilerimizin bundan sonraki bir diğer hedefi ise para ya da planör kullanılarak denizde ya da karada hareket eden bir araç üretmek olacak.” diye konuştu.



