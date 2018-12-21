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Öğrenciler şekerpancarından drone yaptı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan Geçit Ortaokulu öğrencileri, Şeker Tadında Oyuncak yarışması kapsamında şekerpancarından drone yaptılar.

İHA | 21.12.2018 - 09:47..
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Yarışmada dereceye, şekerpancarına yepyeni bir boyut kazandırarak biçerdöver, termik santral ve tekne yapan öğrenciler, girerek bisiklet ödülünün sahibi oldu.

YARIŞMA DÜZENLENDİ

Elbistan’da, uzun yıllar önce çocukların en büyük eğlencesi olan şekerpancarından oyuncak yapma geleneği, Geçit Ortaokulu’nda düzenlenen ‘Şeker Tadında Oyuncak’ yarışması ile yeniden hayat buldu.

Öğrenciler şekerpancarından drone yaptı

ŞEKERPANCARINDAN OYUNCAK YAPTILAR

Öğrenciler, özellikle babalarının çocukken en büyük oyun aracı olan şekerpancarından oyuncak yapmak için hummalı bir çalışma içerisine girdi.

Yaklaşık 1 aylık sürenin ardından şekerpancarından yapılmış, birbirinden ilginç onlarca oyuncak görücüye çıktı.

Öğrenciler şekerpancarından drone yaptı

ÖDÜL VERİLDİ

Yarışmada dereceye giren öğrencilere, ödüllerinin verilmesi ve oyuncakların sergilenmesi amacıyla okulda tören düzenlendi.

Öğrenciler şekerpancarından drone yaptı

ÇOCUKLAR KENDİ KÜLTÜRÜNE BAĞLI KALSIN İSTEĞİ

Yeni neslin de bu kültürü öğrenmeleri ve plastik oyuncaklar yerine kendi yaptıkları oyuncaklarla oynamalarını amaçladıklarını vurgulayan okul müdürü Turabi Kılınç, "Şeker Tadında Oyuncak adlı bir yarışma düzenledik. Çocuklarımızın plastik oyuncaklar yerine kendi kültürlerine ait oyuncaklarla oynamasını istiyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler şekerpancarından drone yaptı

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