taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4435
Euro
6.2351
Altın
1283.465
Borsa
90005.48
Gram Altın
224.467

Öğrenciler sınıfta çöp kovası kullanmıyor

Samsun Vezirköprü Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi'nde, 3 yıldır sınıflarda çöp kovası kullanılmıyor.

İHA | 08.01.2019 - 12:56..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Okul idaresi tarafından 3 yıl önce önce başlatılan proje kapsamında, sınıflardan kaldırılan çöp kovaları koridorlara taşındı.

AMAÇ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK

Çevre kirliliğini önüne geçmeyi amaçlayan proje, öğrencileri olumlu yönde etkiliyor. Koridora taşınan; metal atıklar, kağıt, pet şişe ve cam atıklar olarak ayrılan çöp kovaları ile geri dönüşüm sağlanıyor.

Öğrenciler sınıfta çöp kovası kullanmıyor


ÖĞRENCİLER MOTİVE OLUYOR

Okul Müdürü Arif Turan, sınıflarda çöp kovası olmamasının temizlik, hijyen konusunda ve görsel olarak da olumlu sınıf havası oluşturduğunu söyledi. Turan, bu durumun öğrencileri derslerde daha çok motive ettiğini ifade etti.

Öğrenciler sınıfta çöp kovası kullanmıyor


"ÇÖO KOVASININ OLMAMASI OLUM ETKİ YAPIYOR"

Turan, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu durumun devam ettirilmesini istiyor. Biz de okul idaresi olarak sınıflarda çöp kovasının olmamasının olumlu katkı yaptığını düşünüyoruz ve uygulamaya devam etme kararı aldık" dedi.

Öğrenciler sınıfta çöp kovası kullanmıyor


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

110
14 ilde okullara kar tatili

14 ilde okullara kar tatili

24
FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

32
Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

200
KKTC'de vicdani ret yasası Parlamento'da

KKTC'de vicdani ret yasası Parlamento'da

51
Kim Kardashian'a doğum hediyesi

Kim Kardashian'a doğum hediyesi

34
Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir