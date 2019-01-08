Öğrenciler sınıfta çöp kovası kullanmıyor

Okul idaresi tarafından 3 yıl önce önce başlatılan proje kapsamında, sınıflardan kaldırılan çöp kovaları koridorlara taşındı.

AMAÇ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK

Çevre kirliliğini önüne geçmeyi amaçlayan proje, öğrencileri olumlu yönde etkiliyor. Koridora taşınan; metal atıklar, kağıt, pet şişe ve cam atıklar olarak ayrılan çöp kovaları ile geri dönüşüm sağlanıyor.





ÖĞRENCİLER MOTİVE OLUYOR

Okul Müdürü Arif Turan, sınıflarda çöp kovası olmamasının temizlik, hijyen konusunda ve görsel olarak da olumlu sınıf havası oluşturduğunu söyledi. Turan, bu durumun öğrencileri derslerde daha çok motive ettiğini ifade etti.





"ÇÖO KOVASININ OLMAMASI OLUM ETKİ YAPIYOR"

Turan, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu durumun devam ettirilmesini istiyor. Biz de okul idaresi olarak sınıflarda çöp kovasının olmamasının olumlu katkı yaptığını düşünüyoruz ve uygulamaya devam etme kararı aldık" dedi.



