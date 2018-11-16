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Öğrenciler tarih dersini Topkapı Sarayı'nda görecek

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortak çalışmalar yapmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 15:51..
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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile öğrenciler müze, kütüphane ve sanat mekanlarından etkin şekilde yararlanıp, tarihi mekanlarda ders yapabilecek.

EĞİTİMDE ÖNEMLİ ADIM

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmen ve öğrenciler için yeni dönemde 2023 vizyonu doğrultusunda çok önemli bir adım attıklarını söyledi.

Öğrenciler tarih dersini Topkapı Sarayı'nda görecek

BİLGİYLE DONANMIŞ ÇAĞIN GENÇLİĞİ

Levent yazıcı,Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni dönem çalışmaları içerisinde çağın ve geleceğin becerisiyle donanmış ve bu becerilerini insanlığın faydasına kullanabilen, bilime meraklı, kültür ve sanata duyarlı, ahlaklı bireyler yetiştirme hedeflerinin bulunduğunu, kültür ve sanat ortamlarının öğrencilerin çok yönlü olarak yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Öğrenciler tarih dersini Topkapı Sarayı'nda görecek


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