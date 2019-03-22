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Öğrenciler yaz tatilinde dil için yurt dışına gidiyor

Okulların bitmesine 2 ay kala öğrenciler, yabancı dil öğrenmek için yurt dışındaki okulları araştırıyor.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 11:45..
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Son yıllarda dil eğitimini geliştirmek isteyen öğrenciler, yaz tatilini değerlendirerek yurt dışındaki dil okullarına gitmek için danışmanların yolunu tutuyor.

Her öğrencinin tatilden beklentisi farklı olsa da günümüzde, bu zamanı yurt dışında dil eğitimi için ayıranların sayısı gittikçe çoğalıyor.

FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIYORLAR

Yaz tatiline uygun hazırlanan programlarda öğrenciler, dil eğitimi alırken aynı zamanda yeni bir ülkeyi ve farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı buluyor.

Öğrenciler yaz tatilinde dil için yurt dışına gidiyor

TERCİH EDİLEN ÜLKELER

Öğrencilerin en çok tercih ettikleri ülkeler arasında Kanada başta olmak üzere İngiltere, İrlanda, Amerika ve Malta geliyor.

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