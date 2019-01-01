Öğrenciler yeni yıla ders çalışarak girdi

Gelecek hafta yapılacak olan final sınavlarına hazırlık için, üniversite bünyesinde günün 24 saati açık olan kütüphaneye giden çok sayıda öğrenci, yılbaşı eğlencesi yerine sınav planlarını gözden geçirdi.

"EĞLENMEK İSTERDİK AMA SINAVLAR VAR"

Günün erken saatlerine kadar ders çalışacağını belirten Grafik-Tasarım Bölümü öğrencisi Şevval Kök, "Yılbaşı gecesi gezip eğlenmeyi biz de isterdik. Ama şartlar böyle. Okumak için buraya geldik. Yılbaşı bizim için ikinci planda kalıyor. Sabaha kadar çizim yapacağım. Final çizimlerimin hepsini yetiştirmem lazım" dedi.





"YILBAŞI BİZİM İÇİN ÖNEMSİZ"

Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Cihan Güren ise, "Öğretmen olabilmek için çalışıyoruz. Yılbaşının bizim için çok önemi yok. Atanmak için gece-gündüz çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.





ÇALIŞMAYI TERCİH ETTİ

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ramazan Kolcu ise bir an önce mezun olmak için yılbaşı gecesi eğlenmek yerine, ders çalışmayı tercih ettiğini söyledi.



