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Öğrenciler zorunlu ders saatlerinin azaltılmasını istiyor

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre liseliler, zorunlu olan derslerin azaltılmasını hayal ediyorlar.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 11:18..
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Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre liseliler, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında en çok, zorunlu ders saatlerinin azaltılmasını bekliyor.

Araştırmada öğrencilere yöneltilen "2023 Eğitim Vizyonu'nda ilk önce hayata geçirilmesini istediğiniz madde nedir?" sorusuna, liselilerin yüzde 68'i zorunlu ders saatlerinin azaltılması yanıtını verdi.

ZORUNLU DERSLER AZALTILSIN TALEBİ

Bunu; ilgi, yetenek ve mizaca göre seçmeli ders yapısının oluşturulması, bilimsel yöntemlere başvurularak kariyer yönlendirilmesinin yapılması, haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliğinin azaltılması ve derslerin yükseköğretimle uyumlu hale getirilmesi izledi.

SOSYAL AKTİVİTELERE ZAMAN YOK

Öğrencilerin büyük çoğunluğu, ders çeşitliliği ve saatlerinin fazla olması sebebiyle sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere vakit ayıramadığını belirtti.

Öğrenciler zorunlu ders saatlerinin azaltılmasını istiyor

ÖĞRENCİLER DAHA FAZLA PROJE YAPMAK İSTİYOR

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 85'i, alan derslerinde daha fazla proje ve uygulama çalışması yapmayı istedi.

TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ HEYECAN YARATTI

Bu çerçevede, öğrenilen bilgilerin yaşam becerisi haline getirilmesi amacıyla okullarda kurulmaya başlayan tasarım beceri atölyeleri, öğrencilerin heyecanla bekledikleri uygulamalar arasında yer aldı.

Öğrenciler zorunlu ders saatlerinin azaltılmasını istiyor

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