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Öğrencilerden askerlere giden mektuplar cevap buldu

Denizli'de ortaokul öğrencileri, Afrin'de görev alan askerler için mektup yazarak, sevgi ve minnet gösterisinde bulunmuştu. Bölgede görev yapan askerlerden, o mektuplara özel cevaplar geldi.

İHA | 08.01.2019 - 10:24..
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Denizli’nin Babadağ ilçesinde bulunan Mollaahmetler Ortaokulu öğrencileri, Suriye’nin Afrin kentinde görev yapan askerler için mektup yazdı.

ÖĞRENCİLERİN MEKTUPLARI AFRİN'E GÖNDERİLDİ

Öğrencilerin; sevgi, saygı ve minnet dolu mektupları, okul idaresinin yardımlarıyla Afrin’e gönderildi. Mektupları alan askerler, miniklerin yazdığı satırları tek tek okuyarak, her birinin isimlerine özel cevaplar yazdı.

Öğrencilerden askerlere giden mektuplar cevap buldu

Afrin’in Cinderes beldesinde görevli Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nın 3. Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Özden, mektuplara verdiği cevapta, şunları söyledi:

MİNİK BEDENLERDE BÜYÜK VATAN SEVGİSİ

"Ben Suriye’nin Afrin kenti Cinderes beldesinde görevli Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nın 3. Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Özden. Okulunuz öğrencilerinin bizlere gönderdiği ve yazan minik ellerin aksine kocaman vatan ve asker sevgisi taşıyan mektuplar elimize ulaştı.

Öğrencilerden askerlere giden mektuplar cevap buldu


ÇOCUKLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Komandolarım onları okurken hem duygulandı hem de zaten emin olduğumuz milletimizin büyüklüğünü yaşadı. Çocuklarımıza sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Her biri yazan çocuklarımızın ismine özel olarak cevap da yazdık. Bizler sizlerden aldığımız güç, dua ve inançla sınırlarımız dışında ülkemizin güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Allah’a emanet olunuz."

Öğrencilerden askerlere giden mektuplar cevap buldu


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