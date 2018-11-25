THY ile Rüyamdaki Şehir yarışmasının kazananları belli oldu

Drift atan sürücü, aracın değeri kadar ceza yedi

1 Sporda akıttığınız ter boşa gitmesin Spor yaptıktan sonra dökülen terin boşa gitmesini istemiyorsanız, uzmanların uyarılarını dikkate almanız gerekiyor. Uzmanlara göre protein ve karbonhidrat alımı oldukça önemli.

2 Olaylı ayrılığın ardından Sıla ilk kez ortaya çıktı Ahmet Kural'ı dayak attığı gerekçesiyle mahkemeye veren şarkıcı Sıla, yaşanan olaydan sonra ilk kez konser verdi ve sosyal medyadan ilk kez bir paylaşımda bulundu.

3 Emekli öğretmene 33 yıl sonra duygulandıran sürpriz Sakarya'dan Kars'a gelen Gülfe Düzcan'ın 33 yıldır görmediği ilkokul öğretmeni Naim Betos'a 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı sürpriz ziyaret, duygu dolu anlara neden oldu.

4 Fransa'da polis şiddeti Fransa'nın hemen her yerinde yaşanan akaryakıt zamlarına yönelik protestolar şiddetli çatışmalara dönüştü. Bu noktada poelisin verdiği karşılık da tartışmalara nedne oluyor.

5 Öğrencilerden Aybüke öğretmene anlamlı klip Düzce'de lise öğrencileri, PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın da ölümünden önce seslendirdiği Mağusa Limanı türküsüne klip çekti.

6 Trump'tan ABD'ye gelmek isteyen göçmen konvoyuna tehdit Trump "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde çok güçlü politikamız 'yakala ve tutukla' şeklindedir" diyerek tehdit savurdu.