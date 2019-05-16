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Öğrencilerden yaşlılara ziyaret

Yaşlılarla öğrencileri bir araya getirme projesi kapsamında, Muşlu öğrenciler yaşlı ve hasta ailelere ziyaret gerçekleştirdi.

İHA | 16.05.2019 - 18:14..
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında Muş’un Malazgirt ilçesindeki öğrenciler yaşlı ve hasta ailelerle buluştu.

"Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta ailelerle buluştu.

Okul Müdürü Dinçer İpek nezaretinde hemşirelik bölümü öğretmen ile öğrenciler, yaşlı ve hasta aileleri ziyaret ederek, kullandıkları ilaçlar ve sağlıklı beslenme hakkında tavsiyelerde bulundular.

İLK YARDIM SETİ HEDİYE ETTİLER

Yaşlı ve yatalak hastaların tansiyonunu ölçen öğrenciler, kullandıkları ilaçlar hakkında bilgi alarak daha iyi tedavi yollarını anlattılar.
Okul Müdürü Dinçer İpek ve hemşirelik bölümü öğretmen ve öğrencileri, yaklaşık 7 hastayı ziyaret ederek, ilk yardım sağlık seti hediye etiler.

Hasta ziyaretlerini değerlendiren Müdür Dinçer İpek, "Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi ile öğrencilerimizin hasta ve yaşlı vatandaşlarımızı birebir görerek, ileriki meslek yaşantılarında çok faydalı bilgi sahibi oldular. Bu proje kapsamında öğrencilerimiz evde staj yapma imkânını yakaladılar. Öğrencilerimizde merhamet duygusunu geliştirirken, hastası olan ailelerin bir nebze olsun sıkıntılarını gidermeye çalıştılar. Öğrencilerimizin yaşlı ve hasta aile fertlerinden aldığı dua her şeye değer" dedi.

Öğrencilerden yaşlılara ziyaret

Öğrencilerden yaşlılara ziyaret

Öğrencilerden yaşlılara ziyaret

Öğrencilerden yaşlılara ziyaret

Öğrencilerden yaşlılara ziyaret

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