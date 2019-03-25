taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.65185
Euro
6.40795
Altın
1318.315
Borsa
99494.43
Gram Altın
239.416

Öğrencilere 168 milyon ders kitabı ücretsiz dağıtıldı

2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan toplam ders kitabı sayısı 168 milyon 192 bin 641 oldu.

AA | 25.03.2019 - 13:11..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde tüm resmi ilköğretim öğrencilerinin kitaplarının ücretsiz verilmesine ilişkin Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi başlatıldı.

Bakanlığın bu çalışmasına 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren resmi ortaöğretim, 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren açık öğretim okulu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise özel ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin kitapları da dahil edildi.

Bu kapsamda, yurt dışında yaşayan Türk çocukları ve yurt dışında bulunan Türk okulları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti okullarının ders kitapları da Bakanlık tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

Öğrencilere 168 milyon ders kitabı ücretsiz dağıtıldı

ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARI VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığınca 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında, ilköğretim öğrencilerinin 93 milyon 228 bin 766 ders kitabı için 483 milyon 603 bin 839 lira 88 kuruş ödendi.

Öte yandan ortaöğretim öğrencilerinin 74 milyon 963 bin 875 ders kitabı için 403 milyon 129 bin 132 lira ödeme yapıldı.

Bu kapsamda, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için toplam 168 milyon 192 bin 641 ders kitabı dağıtıldı ve 886 milyon 732 bin 973 lira ödendi.

Öte yandan, 2003 yılından bu yana ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine toplam 2 milyar 850 milyon 288 bin 456 ders kitabı dağıtıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

449
Dolar 5.56 seviyelerine indi

Dolar 5.56 seviyelerine indi

261
Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

102
Ceyda Düvenci: İki gündür oğlumla hastanedeyim

Ceyda Düvenci: İki gündür oğlumla hastanedeyim

74
Yunanlardan başörtülü öğrencilere tepki

Yunanlardan başörtülü öğrencilere tepki

50
NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

169
Galatasaray Lisesi öğrencilerine dışarı çıkma yasağı

Galatasaray Lisesi öğrencilerine dışarı çıkma yasağı

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir