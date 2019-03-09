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Öğrencilere cinsel istismarda bulunan çift tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, eve davet ettikleri 4 lise öğrencisine cinsel istismarda bulundukları öne sürülen kadın ile kocası tutuklandı.

AA | 09.03.2019 - 14:27..
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Ankara Mamak'ta yaşayan vinç operatörü T.K. ile karısı H.K., otostop çeken 4 lise öğrencisini otomobile aldı. Yaşları 14 ve 15 olan erkek öğrencileri "derslerinde yardımcı olma" bahanesiyle eve götüren T.K. ve H.K., öğrencilere yemek ikram etti.

İSTİSMARI CEP TELEFONUNA KAYDETTİ

Yemeğin ardından çift, öğrencilere cinsel istismarda bulunurken T.K., bu anları cep telefonuyla kaydetti. Olay, öğrencilerden birinin, yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.K. ile karısı H.K.'yi gözaltına aldı.

MAHKEME HER İKİSİNİ DE TUTUKLADI

T.K.'nin telefonunda yapılan incelemede, öğrencilerin H.K. ile görüntüleri bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemede olayı kabul eden T.K. ile eşi H.K., "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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