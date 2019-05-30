Öğrencilere farklı metotlarla İngilizce öğreten öğretmen

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köy okulunda İngilizce öğretmenliği yapan Emre Karakuş, farklı yöntemlerle ders anlatarak öğrencilerin eğlenerek öğrenmesine katkıda bulunuyor.

Topağaç İmam Hatip Ortaokulu'na iki yıl önce tayin olan Karakuş, öğrencilerine İngilizceyi sevdirmek için farklı yöntemler uygulamaya başladı.

Dersin konusuna göre öğrencilerin eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak oyunlar tasarlayan Karakuş, zamanla onların ilgisini çekmeyi başardı.

Sınıfa girdiğinde öğrencilerinin yoğun sevgisiyle karşılaşan Emre Öğretmen; dersi gitar çalarak, hip-hop yaparak, kukla ya da dans gösterisi, bilgi yarışması düzenleyerek anlatıyor.

DERSLERE ÖZEL TİŞÖRTLE ÇIKIYOR

İngilizce ders saatinin gelmesini adeta iple çeken öğrencilerin "Teacherman" olarak hitap ettiği Karakuş, derslere de "Teacherman" yazılı tişörtle giriyor.

Karakuş, ders saatleri dışında ilçede, okullar arası İngilizce bilgi yarışmaları, tiyatro ve canlı müzik etkinlikleri düzenleyerek, öğrencilerin dil konusundaki becerilerini artırmayı amaçlıyor.