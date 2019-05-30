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Öğrencilere farklı metotlarla İngilizce öğreten öğretmen

Köy okulunda görevli İngilizce öğretmeni; gitar çalarak, hip-hop yaparak, kukla veya dans gösterisi, bilgi yarışması eşliğinde ders anlatarak, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor.

AA | 30.05.2019 - 16:25..
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köy okulunda İngilizce öğretmenliği yapan Emre Karakuş, farklı yöntemlerle ders anlatarak öğrencilerin eğlenerek öğrenmesine katkıda bulunuyor.

Öğrencilere farklı metotlarla İngilizce öğreten öğretmen

Topağaç İmam Hatip Ortaokulu'na iki yıl önce tayin olan Karakuş, öğrencilerine İngilizceyi sevdirmek için farklı yöntemler uygulamaya başladı.

Öğrencilere farklı metotlarla İngilizce öğreten öğretmen

Dersin konusuna göre öğrencilerin eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak oyunlar tasarlayan Karakuş, zamanla onların ilgisini çekmeyi başardı.

Sınıfa girdiğinde öğrencilerinin yoğun sevgisiyle karşılaşan Emre Öğretmen; dersi gitar çalarak, hip-hop yaparak, kukla ya da dans gösterisi, bilgi yarışması düzenleyerek anlatıyor.

Öğrencilere farklı metotlarla İngilizce öğreten öğretmen

DERSLERE ÖZEL TİŞÖRTLE ÇIKIYOR

İngilizce ders saatinin gelmesini adeta iple çeken öğrencilerin "Teacherman" olarak hitap ettiği Karakuş, derslere de "Teacherman" yazılı tişörtle giriyor.

Öğrencilere farklı metotlarla İngilizce öğreten öğretmen

Karakuş, ders saatleri dışında ilçede, okullar arası İngilizce bilgi yarışmaları, tiyatro ve canlı müzik etkinlikleri düzenleyerek, öğrencilerin dil konusundaki becerilerini artırmayı amaçlıyor.

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