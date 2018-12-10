Öğrencilere iş teklifi okuldayken gelmeye başlıyor

Samsun'da yaklaşık 10 yıl önce açılan Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler, makine veya güverte zabiti olarak gemilerde iş imkanı buluyor.

Yılda ortalama 80 mezun veren okulun son sınıf öğrencilerine iş teklifleri, staj döneminde gelmeye başlıyor.

TECRÜBE KAZANIYORLAR

Gemi makineleri ve gemi yönetimi ile çelik gemi yapımı konusunda eğitim alan öğrenciler, okuldaki gemi motorları üzerinde çalışarak deneyim kazanıyor. Gemi parçaları ve çizimi alanında ders gören öğrenciler, tasarım alanında da kendilerini geliştiriyor.

SERTİFİKA ALIYORLAR

Gemi yönetimi alanında ise gemilerin kumanda merkezleriyle aynı özellikte bulunan köprü üstü simülatörlerinde eğitim alan öğrenciler, mezuniyetin ardından uluslararası geçerliliğe sahip IMO Control Sertifikası sahibi oluyor.

"MEZUN OLDUKLARINDA HEMEN İŞ SAHİBİ OLUYORLAR"

Okul müdürü Mümin Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmet verdikleri 10 yılda yaklaşık 800 öğrenciyi mezun ettiklerini söyledi. Okullarını bitiren öğrencilerin makine veya güverte zabiti olarak gemilerde rahatlıkla iş bulabildiğini belirten Akça, "Öğrencilerimiz mezun olduktan hemen sonra iş bulabiliyor. Bazı öğrencilerimiz staj döneminde yüksek maaşla işine başlıyor. Diğer öğrencilerimiz ise yüksekokul ve 4 yıllık fakültelere gitmek istedikleri için işe başlamıyor. Okulumuz, öğrencilerine uluslararası geçerliliği olan IMO mevzuatı çerçevesinde ders vermektedir" diye konuştu.

"HATIRI SAYILIR MAAŞ ALIYORLAR"

Gemilerde 7 yıl kaptanlık yaptıktan sonra gemi yönetimi öğretmenliğine geçen Çağrı Seçkin de okulda öğrencilere 3 bin grostonluk gemilerin makine ve güverte zabitliği eğitimini verdiklerini anlattı.

Öğrencilerin staj döneminde bile bu tür gemilerde görev aldığına dikkati çeken Seçkin, "Öğrencilerimizin bir yıllık açık deniz stajı var. Staj dönemlerinde bile öğrencilerimiz iş teklifleri alıyor. Birçok öğrencimiz gemilerde dolar üzerinden hatırı sayılır maaş almakta. Denizcilik, global sektör olduğu için sürekli eleman ihtiyacı bulunan bir sektördür" değerlendirmesinde bulundu.