Öğrencilere ruhsatsız yurtlarda kalmayın uyarısı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları dün açıklandı. Binlerce aday üniversiteli olma mutluluğunu yaşadı. Farklı şehirlerde ailelerinden uzak yaşayacak olan öğrenciler için kalacak yerler de önemli.

Bunun için özel yurt arayışlarına giren öğrencilerin dikkatli olması gerekiyor. Öğrencileri uyaran Özel Öğrenci Yurtları Birliği Federasyonu Başkanı Hüseyin Yıldızhan, Öğrencilere ve ailelere MEB'den ruhsat ve izin almamış bir yeri asla tercih etmemeleri gerektiğini söyled.





RUHSATLI YURTLARI TERCİH EDİN UYARISI

Yıldızhan, "O kurumlarla yapacakları anlaşmalar, ilerideki anlaşmazlıklarda yasal bir hak vermiyor ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın barınma hizmetleri yönetmeliğine göre ruhsatlı olan yerlerden bir yer seçerlerse milli eğitim müdürlükleri, Bakanlık ve vergi daireleri bu anlaşmazlıkları çözmede yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin mağdur olmaması için mutlaka öğrencilerin ve velilerin buna dikkat etmesi gerekir." şeklinde konuştu.



