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Öğrencilere satacaklardı, polis yakaladı

Okul önlerinde satmak için İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği tespit edilen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, 6 kilo bonzai ele geçirildi.

DHA | 18.03.2019 - 14:34..
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Ankara'nın Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu, bazı kişilerin, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu okul önlerinde satacağını tespit etti.

ŞÜPHELİLER GEÇTİ, POLİSLER KOVALADI

Harekete geçen polis ekipleri, kiralık araçlarla İstanbul'dan bonzai getiren şüphelileri takibe aldı. Ekipler, gece saatlerinde şüphelilere operasyon düzenledi. Kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu çevre yolunda yakalanarak gözaltına alındı.

Öğrencilere satacaklardı, polis yakaladı

6 KİLO BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 6 kilo bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y., B.Ü., ve Z.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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