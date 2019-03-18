Öğrencilere satacaklardı, polis yakaladı

Ankara'nın Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu, bazı kişilerin, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu okul önlerinde satacağını tespit etti.
ŞÜPHELİLER GEÇTİ, POLİSLER KOVALADI
Harekete geçen polis ekipleri, kiralık araçlarla İstanbul'dan bonzai getiren şüphelileri takibe aldı. Ekipler, gece saatlerinde şüphelilere operasyon düzenledi. Kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu çevre yolunda yakalanarak gözaltına alındı.
6 KİLO BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 6 kilo bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y., B.Ü., ve Z.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.