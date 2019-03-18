1 Hafta içi de hafta sonu da kahvaltıcılar Beşiktaş'ta Birçoğumuzun en sevdiği öğün kuşkusuz kahvaltı olsa gerek. Menemenin, sucuklu yumurtanın, bir de demli bir çayın olduğu masadan kalkası gelmez insanın. Bildiğim bir yer var, kahvaltıları mükemmel.

2 Mirza Tazegül ile son romanı Kaybetmek’i konuştuk Sevilen yazar Mirza Tazegül ile son romanı “Kaybetmek” ve hayat üzerine samimi bir sohbet ettik…

3 Öğrencilere satacaklardı, polis yakaladı Okul önlerinde satmak için İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği tespit edilen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, 6 kilo bonzai ele geçirildi.

4 Dava sonuçlandı: Apple, Qualcomm'a 31 milyon dolar ödeyecek Apple ile Qualcomm arasındaki patent davası sonuçlandı. Mahkeme, Qualcomm'u haklı bularak, Apple'ı 31 milyon dolar ödemeye mahkum etti.

5 Atatürk büstüne saldırıya 18 yıl 8 ay hapis cezası Adana'da üç okuldaki Atatürk büstüne silahla ateş edip molotof kokteyli attığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

6 Bilecik’te konut satışları azaldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında, 2018 Şubat ayına göre yüzde 31,7 oranında azalarak 168 adet oldu.