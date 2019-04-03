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Öğrencilere uygulamalı ölü yıkama dersi

Suudi Arabistan’da bir öğretmen gasilhanede ders verdi.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 04:46..
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Suudi Arabistan’da bir öğretmen ölü yıkama dersi anlatmak için öğrencilerini gasilhaneye götürdü. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre Suudi Arabistan'ın batısında bulunan Taif'teki bir okulda bir öğretmenin gasilhanede ders verdiği görülüyor.

Öğrencilere uygulamalı ölü yıkama dersi

UYGULAMALI ANLATMAK İSTEDİ

Suudi basını ise Muhamed Harisi adlı öğretmenin, öğrencilerine ölü yıkama dersi verdiğini yazdı. Din dersi öğretmeni olduğu söylenen Harisi, öğrencilerini okulun yakındaki gasilhaneye götürerek ölü yıkama dersini uygulamalı bir şekilde anlatmak istedi.

Öğrencilere uygulamalı ölü yıkama dersi

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