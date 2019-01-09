Öğrencileri evlerinde velileriyle buluşturuyorlar

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, hayata geçirdiği "Siz Gelemiyorsanız Biz Geliriz" adlı projeyle öğrencilerini velileriyle buluşturarak, hasret gidermelerini sağlıyor.

ÖĞRENCİ VE AİLEYİ BULUŞTURUYORLAR

Köylerinin okula uzak olması, maddi imkansızlıklar ve çeşitli nedenlerle ilçede yatılı eğitim gören çocuklarını ziyaret etmekte güçlük çeken velileri belirleyen okul yönetimi, gerekirse kilometrelerce yol katederek öğrencilerle ailelerini bir araya getiriyor.

HASRET GİDERDİLER

Öğrencilerin aile hasretini dindirerek, sadece eğitimlerine motive olmalarının amaçlandığı proje kapsamında son olarak 10. sınıf öğrencisi Nazlıcan Sayılgan, ailesiyle bir araya getirildi.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Akçakışla köyüne, okul yönetimi ve öğretmenlerinin desteğiyle götürülen Sayılgan, ailesiyle özlem giderme fırsatı buldu.

"DEVLETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERMEK İSTEDİK"

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, öğretmenlere gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Çeşitli sebeplerle okula gelemeyen velilerimizi planlı şekilde ziyaret ediyoruz. Bugün de Akçakışla köyümüzde Nazlıcan'ın evine misafir olduk. Devletimizin büyüklüğünü, varlığını hissettirmek için buradayız." diye konuştu.

ANNE BABA SEVGİSİ VURGUSU

Nazlıcan'ın başarılı bir öğrenci olduğunu dile getiren Ergen, "Hiçbir sevginin, anne ve babanın sevgisi kadar olmadığını hissettirmek için ziyaretler yapıyoruz." dedi.