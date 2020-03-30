Öğrencileri ile her akşam aynı saatte görüşüyor

Ordu’nun Fatsa ilçesi Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu birinci sınıf öğretmeni Ahmet Yakut, öğrencileri ile her akşam saat 19.00’da buluşarak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından EBA uzaktan eğitim uygulamasında görülen dersleri hem yeniden tekrarlıyor hem de onlarla farklı aktiviteler gerçekleştiriyor.

Uzaktan eğitime başlandığı tarihten itibaren öğrencilerini ihmal etmeyen duyarlı öğretmen, her akşam anlaştıkları saatte öğrencileri ile buluşunca moral konuşması yapmayı da ihmal etmiyor.

Duyarlı öğretmenin davranışı, velilerden de tam not alıyor.

"HASRET GİDERİYORUZ"

İlkokul birinci sınıf öğretmeni Ahmet Yakut, çok sevdiği öğrencilerinin başarılı bireyler olması ve derslerinden geri kalmamaları adına böyle bir uygulama yaptığını belirterek, “Onlarla tatil nedeniyle ayrı kalsak da bulduğum yöntemle onlarla hasret gideriyoruz ve EBA TV’deki gördükleri dersleri onlara tekrar anlatarak konuları iyi anlamasını sağlıyorum.” dedi.

HER AKŞAM AYNI SAATTE BULUŞMA

Öğretmen Ahmet Yakut, öğrencileri ile her akşam aynı saatte buluştuğunu, bir saat süren derslerinin verimli geçtiğini belirterek, “Okulların tatil kararı alınmasından sonra 1 hafta öğrencilerimiz tatillerini gerçekleştirdiler. İkinci hafta uzaktan eğitim başlayınca, bizler de eğitime paralel olarak günlük EBA’dan verilen eğitimdeki derslerin konularını, birebir uzaktan eğitimle çocuklarımıza tekrar ettik. Ortalama internet üzerinden video konferans sisteminden derslerimiz bir saat sürüyor. Birçok dersleri görsel olarak öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızla kaliteli ve faydalı zaman geçiriyoruz. Velilerimizde bu uygulamadan memnun. Uzaktan eğitim devam ettikçe, biz de bu ders sistemini devam ettireceğiz." diye konuştu.

OKUL MÜDÜRÜNDEN TEBRİK

Okul Müdürü Nihat Altay da öğretmeni Ahmet Yakut’u kutlayarak, geliştirdiği yöntemle öğrencilerine ders tekrarı yaptırdığı için tebrik etti.