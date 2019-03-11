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Öğrencileri taşıyan servis, yolda alev alev yandı

Samsun'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü hareket halindeyken birden motor bölümünde yangın çıkarken, sürücü öğrencileri son anda dışarı çıkardı.

DHA | 11.03.2019 - 23:54..
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Lise öğrencilerini okuldan alarak evlerine götürmek üzere yıla çıkan Hüseyin K. yönetimindeki 55 C 0309 plakalı servis minibüsünde saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nden geçerken araçta yangın çıktı.

Öğrencileri taşıyan servis, yolda alev alev yandı

ÖĞRENCİLER HIZLA TAHLİYE EDİLDİ

Minibüsün motor kısmındaki alevleri fark eden sürücü Hüseyin K. hemen aracı yolun sağına park etti. Ardından araçta bulunan öğrencilerin hızla tahliye edilmesini sağladı. Hüseyin K. yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalışırken, çevredekiler de itfaiyeye haber verdi.

Öğrencileri taşıyan servis, yolda alev alev yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğrencileri taşıyan servis, yolda alev alev yandı

Öğrencileri taşıyan servis, yolda alev alev yandı

Öğrencileri taşıyan servis, yolda alev alev yandı

Öğrencileri taşıyan servis, yolda alev alev yandı

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