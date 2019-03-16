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Öğrencilerin canlı model krizi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, derslerini işlemek için canlı model sıkıntısı yaşıyor.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 09:35..
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Güzel sanatlar fakültelerinden bir grup öğrenci, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde canlı modelin olmamasından dolayı derslerin bir yıldır işlenemediğini iddia etti.

Güzel Sanatlar Öğrenci Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla güzel sanatlar fakültelerindeki canlı modellerin bütçesinin devlet tarafından karşılanmaması kararlaştırıldı.

Öğrencilerin canlı model krizi

KENDİ İMKANLARIYLA KARŞILADILAR

Bazı üniversiteler kendi imkanlarıyla canlı model ihtıyacını karşılarken, bazılarında bu yapılmadı.

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