Öğrencilerin canlı model krizi

Güzel sanatlar fakültelerinden bir grup öğrenci, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde canlı modelin olmamasından dolayı derslerin bir yıldır işlenemediğini iddia etti.

Güzel Sanatlar Öğrenci Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla güzel sanatlar fakültelerindeki canlı modellerin bütçesinin devlet tarafından karşılanmaması kararlaştırıldı.

KENDİ İMKANLARIYLA KARŞILADILAR

Bazı üniversiteler kendi imkanlarıyla canlı model ihtıyacını karşılarken, bazılarında bu yapılmadı.