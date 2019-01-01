Öğrencilerin hedefi 5 milyon sayfa kitap okumak

Meriç Kaymakamlığı, öğrencilerde okuma alışkanlığının gelişmesi ve artırılması amacıyla 'Meriç 5 Milyon Sayfaya Koşuyor' projesini başlattı.

HEDEF 5 MİLYON KİTAP

Proje kapsamında, ilçe genelinde öğrencilerin, 5 milyon sayfa kitap okuması hedefleniyor.

KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ

Kitap okumanın, öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını ve 5 milyon sayfa hedefiyle yola çıktıklarını belirten Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, "Meriç ilçemizde eğitimde kaliteyi geliştirme projesi kapsamında başlatılan 'Meriç 5 Milyon Sayfaya Koşuyor' projesini başlattık. Kitap okumak herkes için çok önemli" dedi.

KİTAP OKUMAYA TEŞVİK

Güngör, Geleceğimiz olan genç nesillerin kitap okuma alışkanlığı kazanması ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmesi içinde projeler yapıyoruz. Projelerle öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik ediyoruz. Bu kapsamda hedefimiz 5 milyon sayfa diyerek öğrencilerimizle güzel bir proje başlattık." ifadelerini kullandı.