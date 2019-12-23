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Öğrencilerin kaldığı binanın bodrum katında yangın

Karaman'da bulunan 4 katlı apart binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İHA | 23.12.2019 - 14:11..
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Karaman'da Tapduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan, üniversite öğrencilerinin kaldığı bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Binada insanların mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öğrencilerin kaldığı binanın bodrum katında yangın


10 KİŞİ ODADA MAHSUR KALDI

Apartman boşluğunda oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda kalan 10 kişinin odalarında mahsur kaldığı öğrenildi. Mahsur kalanlar balkon ve pencerelere çıkarak yangını söndürme çalışmalarını izledi.

Öğrencilerin kaldığı binanın bodrum katında yangın

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın kısa sürede itfaiye tarafından söndürülürken, yangının bodrum katta bulunan kanepenin tutuşması üzerine çıktığı belirlendi. Yangının sönmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğrencilerin kaldığı binanın bodrum katında yangın

Öğrencilerin kaldığı binanın bodrum katında yangın

Öğrencilerin kaldığı binanın bodrum katında yangın

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