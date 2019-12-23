Öğrencilerin kaldığı binanın bodrum katında yangın

1 Kılıçdaroğlu'nun iktidarlık hayali Erdoğan'ı güldürdü Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili "İktidar olduğumuzda asla paralarını vermeyeceğiz” diyen Kılıçdaroğlu'na, "Sen zaten gelemeyeceksin ki" yanıtını verdi.

2 Beylerbeyi'nde denize açılan balıkçı lodosta mahsur kaldı Balık tutmak için denize açılan balıkçının yardımına raftingciler yetişti. Sporcular kayığı iple çekerek kıyıya çıkardılar.

3 4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti Mersin'de, yolda yürüyen Nevzat Köse'nin uğradığı silahlı saldırıda yanındaki kızı Berra da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

4 Beden öğretmeni, yol verme tartışmasında bıçaklandı Antalya'da, trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan Turgay Ekici hastaneye kaldırıldı. Saldırgan için arama çalışması başlatıldı.

5 Manuel Da Costa Galatasaray'la anlaştı Galatasaray, Al-Ittihad ile sözleşmesini fesheden Manuel Da Costa ile anlaştı. Şimdilik beklemede olan Faslı savunmacı, devre arası imza atabilir.

6 Uludağ'da vatandaşın kar hasreti Uludağ’a beklenen kar yağışı olmaması sebebiyle gelen tatilciler ve işletmeciler hayal kırıklığı yaşıyor.