Öğrencilerin kaldığı binanın bodrum katında yangın

Karaman'da Tapduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan, üniversite öğrencilerinin kaldığı bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Binada insanların mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
10 KİŞİ ODADA MAHSUR KALDI
Apartman boşluğunda oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda kalan 10 kişinin odalarında mahsur kaldığı öğrenildi. Mahsur kalanlar balkon ve pencerelere çıkarak yangını söndürme çalışmalarını izledi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın kısa sürede itfaiye tarafından söndürülürken, yangının bodrum katta bulunan kanepenin tutuşması üzerine çıktığı belirlendi. Yangının sönmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.