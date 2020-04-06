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Öğrencilerin nisan bursları yatırılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bütün imkânlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız" dedi.

AA |
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Öğrencilerin nisan bursları yatırılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kredi ve burs ödemerinin bu süreçte de devam edeceğini söyledi.

BURSLAR YATIRILIYOR

Kasapoğlu, konuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek. An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. Bütün imkânlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız." diye yazdı.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK

Öğrencilere ödemeler, TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu '"0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Nisan Çarşamba, "6" olanlar 9 Nisan Perşembe, "8" olanlar ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek.

Öğrencilerin nisan bursları yatırılmaya başlandı

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