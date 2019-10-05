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Öğrencilerin ölümden dönüşü kameralarda

Kırklareli'de dün meydana gelen şiddetli fırtına ve yağış sırasında, bir okulun çatısından kiremitler uçtu. Bahçedeki öğrenciler kıl payı kurtuldu.

İHA | 05.10.2019 - 11:12..
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde saatte hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli fırtına ve yağış, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Lisesi’nin çatısını uçurdu.

ŞANS ESERİ YARALANMADILAR

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öğrenciler hızla okulun içine girmeye çalışırken, şiddetli rüzgar sonucunda kiremitler havalanıyor. Havalanan kiremitler, bahçede kaçışan 2 öğrencinin etrafına düşüyor. Öğrenciler, olaydan şans eseri yara almadan kurtuluyor.

Öğrencilerin ölümden dönüşü kameralarda VİDEO

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