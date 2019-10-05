Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde saatte hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli fırtına ve yağış, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Lisesi’nin çatısını uçurdu.
ŞANS ESERİ YARALANMADILAR
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öğrenciler hızla okulun içine girmeye çalışırken, şiddetli rüzgar sonucunda kiremitler havalanıyor. Havalanan kiremitler, bahçede kaçışan 2 öğrencinin etrafına düşüyor. Öğrenciler, olaydan şans eseri yara almadan kurtuluyor.
Öğrencilerin ölümden dönüşü kameralarda VİDEO