Öğrencilerin ölümden dönüşü kameralarda

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Ayılara sofra kurup, çocuğu gibi eliyle besliyor

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1 Ata Sözütok ile Bunun Böyle Olmaması Lazımdı üzerine kısa söyleşi Sosyal medyada paylaştığı hikâyelerden tanıdığımız Ata Sözütok ile ilk romanı "Bunun Böyle Olmaması Lazımdı" üzerine konuştuk…

2 9 yaşındaki Suriyeli çocuk intihar etti Suriye uyruklu 9 yaşındaki Vail, mezarlık kapısına kendisini iple asarak intihar ederken, çocuğun okulunda öğretmeni tarafından azarlandığı, arkadaşları tarafından da dışlandığı belirtildi.

3 Ersun Yanal: Türkiye'de kazanınca dâhi oluyorsunuz Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, Türkiye'de oynanan futboldan çok alınan skorlara göre yapılan değerlendirmeleri eleştirdi.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40+1 tartışmasına noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Çelik'in açıklaması sonrası başlayan tartışmalar hakkında, "Böyle bir niyetimiz ve çabamız yok" dedi.

5 Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre; Yavuz sondaj gemisinin, Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

6 Şırnak'ta terör örgütü operasyonu: 14 gözaltı Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.