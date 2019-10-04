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Öğrencilerin sokaktan aldığı kedi sınıfın maskot oldu

2. sınıf öğrencileri, sokaktan buldukları yavru kediyi okula getirip sahiplenerek, onunla dost olmayı öğrendi.

AA | 04.10.2019 - 18:55..
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Sivas Gümüşdere Köyü İlkokulu öğrencileri, köyde sokağa terk edilmiş yavru kedi buldu.

Öğrenciler kediyi okula getirerek durumu 2-A sınıfı öğretmeni İbrahim Eyertaş ile paylaştı. Eyertaş ve öğrenciler, sahiplenerek "Limon" adını verdikleri yavru kediye, okul içinde barınabilmesi için kartondan yuva yaptı.

EVDEN SÜT VE YİYECEK GETİRİYORLAR

Öğrenciler, evlerinden getirdikleri ve süt ve yiyeceklerle besledikleri yavru kediye gözleri gibi bakıyor.

Sokağa terkedilen 'Limon' okulun maskotu oldu

"OKULUMUZUN MASKOTU OLDU"

Öğretmen İbrahim Eyertaş, yaptığı açıklamada, yuvasını çok seven "Limon"un öğrencilerin sevgisiyle büyüdüğünü söyledi. Öğrencilerinin zaman zaman kendi yiyeceklerini bile Limon ile paylaştığını belirten Eyertaş, "Öğrencilerimiz evden getirdikleri süt, peynir gibi yiyeceklerle yavru kedimizi besliyor. Okuma saatinde bile Limon'u yanlarından ayırmıyorlar. Limon okulumuzun maskotu oldu." dedi.

Öğrencilerin sokaktan aldığı kedi sınıfın maskot oldu

"HAYVANLARLA DOST OLMAYI ÖĞRETMELİYİZ"

Gümüşdere İlkokulu Müdürü Osman Yılmaz ise; "Ebeveynler ve öğretmenler olarak çocuklara hayvanlardan korkmanın, çekinmenin yanlış olduğunu, onlarla çıkar gözetmeden dost olmayı öğretmeliyiz. Sokağa bırakılan kediyi sahiplenerek örnek alınması gereken bir davranış sergileyen öğrencilerimi kutluyorum. Bu gibi güzellikleri her daim destekliyoruz." dedi.

Öğrencilerin sokaktan aldığı kedi sınıfın maskot oldu

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