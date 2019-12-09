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Öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer yakalandı

Zonguldak'ta üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan A.H. ve Ç.K., yapılan başarılı operasyonla gözaltına alındı.

DHA | 09.12.2019 - 16:47..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin bulunduğu alanda öğrencilere uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Sevgili oldukları tespit edilen A.H. ve Ç.K.'yi takibe alan ekipler, bir süre sonra şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda 80 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi.

Öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer yakalandı

2004 YILINDA YAKALAMA KARARI ALINDI

Polis, şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı incelemede ise telefona yüklenen uygulama üzerinden uyuşturucu satışı yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilerden Ç.K.'nin, 4 ayrı suçtan 2004 yılından bu yana hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer yakalandı

"SİZİN BAŞKA İŞİNİZ YOK MU"

Gözaltına alınan A.H. ve Ç.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, gazetecileri görünce, "Neyi çekiyorsunuz? Sizin başka işiniz yok mu?" diyerek tepki gösterdi.

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