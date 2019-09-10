İstanbul Pendik Esenyalı Mahallesi’nde, Yüksek Lisans öğrencisi H.İ.’nin (23) yanına bir otomobil yaklaştı.

"BİZ YABANCIYIZ, TÜRK PARASINI BİLMİYORUZ"

Otomobilin camını açarak gence seslenen yabancı uyruklu şahıslar, yanına geldiğinde ona, “Biz yabancıyız, Türk parasını bilmiyoruz.” dedi. Bunun üzerine genç, Türk parasını göstermek amacıyla sırt çantasındaki 1.000 lirayı şahıslara uzattı.

Öğrencinin 600 lirasını çalan şahıslar cezaevinde ViDEO

EL ÇABUKLUĞUYLA 600 LİRASINI ÇALDILAR

Paraları inceleyen şahıslar, el çabukluğuyla 1.000 liranın 600 lirasını çaldıktan sonra 400 lirasını gence geri verdi. Gence teşekkür eden şahıslar ardından hızla olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından çantasındaki paralara bakan genç, dolandırıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis, şahısların kiraladığı aracın plakasını tespit ederek, iş yerinden kiralayanların bilgisine ulaştı. Kimlikleri tespit edilen Majid E.(54) ve Mohammad A.(55) polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şubeye götürülen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.