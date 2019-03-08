Öğrencinin okuduğunu anlama becerisi ölçülecek

Yeni yapılacak sınavlarda artık bilgiyi depolamaya dayalı ve öğrencinin sadece hafıza gücünü ölçen sorulara yer verilmeyecek, okuduğunu anlama ve algılama da büyük önem taşıyacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılacak birinci hedefin, eğitim kalitesinin artırılması için ölçme değerlendirme yöntemlerinin etkinleştirilmesi olduğunu söyledi.

HAFIZA GÜCÜNÜ ÖLÇEN SORULAR OLACAK

Şensoy, "Yeni yapılacak sınavlarda artık bilgiyi depolamaya dayalı ve öğrencinin sadece hafıza gücünü ölçen sorulara yer verilmeyecek, okuduğunu anlama ve algılama da büyük önem arz edecektir. 2023 Eğitim Vizyonu, Türkiye'nin kalkınmasına önemli ölçüde destek verecek." dedi.