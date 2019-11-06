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Öğrencisine kitapla vuran öğretmene 4 yıl ceza

İstanbul'da 6 yaşındaki öğrencisine kitapla vurup, yüzüne dört dikiş atılmasına neden olan ve yargılanan öğretmenin davasında karar çıktı. Mahkeme, öğretmene 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

DHA | 06.11.2019 - 11:27..
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İstanbul Esenler’deki bir ilkokulun 1. sınıf öğrencisi olan 6 yaşındaki H.S.S., yere düşen kalemini almaya çalıştı.

GÖZ ALTINA DİKİŞ ATILDI

Bu sırada sınıf öğretmeni şüpheli Nadir D., dersi dinlemediği gerekçesiyle H.S.S.’nin sağ gözünün alt kısmına kitapla vurarak darbetti. Hastaneye götürülen H.S.S.’nin göz altına dikiş atıldı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı, olay mahkemeye kadar gitti.

Öğrencisine kitapla vuran öğretmene 4 yıl ceza

KARAR ÇIKTI

Öğrencisini dövmekle yargılanan öğretmenin davasında, mahkeme kararını açıkladı.

Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya, H.S.S.’nin annesi Songül S. ve tutuksuz yargılanan sanık 53 yaşındaki Nadir D. katıldı. Adli Tıp Kurumu’nun gönderdiği raporun okunmasıyla başlayan duruşma, şikayetçilerin rapora karşı beyan vermesiyle devam etti.

Öğrencisine kitapla vuran öğretmene 4 yıl ceza

‘KULLANILAN KİTAP SİLAH NİTELİĞİNDEDİR’

Beyanında şikayetçi olduğunu dile getiren Songül S. “Öğretmen olaydan sonra hiçbir pişmanlık göstermedi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.” dedi. Söz alan Songül S.’nin avukatı Şahin Baran ise H.S.S.’nin yüzüne 4 dikiş atıldığını ve yara izinin geçmediğini belirterek, “Kullanılan kitap silah niteliğindedir, ayrıca sanık gözetimi altındaki çocuğa karşı suç işlemiştir. Bu nedenle en üst sınırdan cezalandırılmasını ve cezadan indirim yapılmamasını talep ediyoruz.” dedi. Mahkeme, sanık Nadir D.’nin “kasten basit yaralama” suçunu işlediğine hükmederek, 4 yıl 2 ay hapis cezası almasına karar verdi.

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