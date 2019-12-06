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Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

Kız öğrencilerin etek ve pantolon boylarını ölçen müdürün ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine bakanlık olaya el koydu.

İHA | 06.12.2019 - 11:35..
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Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

tepk

Siirt'te Kurtalan Anadolu Lisesi müdür ve idarecilerinin, kız öğrencilerin etek ve pantolon boylarını ölçerek hakaret ettiği anlara ait ses kaydı ortaya çıktı.

Ses kaydında okul müdürünün "Terbiyesiz, kes sesini. Sen denize gitmiyorsun, mayoyla gelemezsin buraya. Senin yatak odan değil burası. Paçanı daraltarak kısaltarak, bacağını göstererek değil. Saçının bağlı olması gerekir. Bağlamak zorundasın, tokayla tutturmak zorundasın." dediği duyuluyor.

Ses kaydının sosyal medyada hızla yayılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı ViDEO

AÇIĞA ALINDI

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan okul müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

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