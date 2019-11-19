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Öğrencisini tekme tokat döven ABD'li öğretmen

ABD'nin Maryland eyaletinde öğrencisiyle tartışan öğretmen, bir anda öğrencisini tekme tokat dövmeye başladı. Öğretmenin 20 yıl hapsi isteniyor.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 11:41..
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36 yaşındaki öğretmen Vivian Noirie, bir gün önce memnun olmadığı öğrencisinin velisini arayarak bilgilendirme yaptı.

ÖĞRENCİ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Bir gün sonra derse gelen öğrenci, öğretmeninin dersine girdi. Yanından geçerken öğretmenine omuz atan öğrenci, öğretmenin bir anda verdiği tepkisi karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Öğrencisini tekme tokat döven ABD'li öğretmen

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Öğrencisinin davranışına sinirlenen öğretmen, adeta cinnet getirerek öğrencisi tekme tokat dövmeye başladı. Tartışma bir anda kavgaya döndü.

ABD'de öğretmen öğrencisini tekme tokat dövdü VİDEO

KAVGAYI AYIRMAKTA ZORLANDILAR

Öğrenciler, araya girmeye çalışsa da kavgayı ayıramadılar. Bir süre sonra ikili, birbirinden uzak yerlere götürüldü.

Öğrencisini tekme tokat döven ABD'li öğretmen

20 YIL HAPİS YATABİLİR

İhbar sonrası ABD polisi, öğretmeni gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılacak öğretmenin, 20 yıl hapsi isteniyor. Eğer mahkeme karar verirse öğretmen Noire, 20 yıl hapis yatacak.

Öğrencisini tekme tokat döven ABD'li öğretmen

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