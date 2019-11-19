1 Öğrencisini tekme tokat döven ABD'li öğretmen ABD'nin Maryland eyaletinde öğrencisiyle tartışan öğretmen, bir anda öğrencisini tekme tokat dövmeye başladı. Olay sonrası öğretmenin 20 yıl hapsi isteniyor.

2 Oynadıkça kitap kazandıran mobil oyun: T-Land Timaş Çocuk Yayınları, çocukların severek okuduğu Levent ve Şirin karakterlerini şimdi T-Land adını verdikleri bir mobil oyun ile buluşturuyor…

3 AB, Türkiye'ye mali yardımı azalttı Avrupa Birliği (AB), 2020 yılı bütçesinde Türkiye ile ilgili bir karar aldı. Aldığı kararla AB, Türkiye'ye mali yardımı 85 milyon euro azalttığını duyurdu.

4 Kaçarak evlenen 17 yaşındaki kadın yardım istiyor Adana’da eşi cezaevinde yatan 17 yaşındaki kadın, annesinin arkadaşının, uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj ve tehdit yoluyla kendisini başka erkeklere pazarladığını iddia edip şikayetçi oldu.

5 Gizli Instagram profillerini gösteren uygulama: Ghosty Kullanıcıların gizli profillerini açığa çıkaran Ghosty, Instagram'ın gizlilik kurallarını da ihlal ediyor.

6 Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi Leşlerle beslenen kara akbabalar, Tunceli'de objektiflere yakalandı.