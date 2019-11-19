Öğrencisini tekme tokat döven ABD'li öğretmen

36 yaşındaki öğretmen Vivian Noirie, bir gün önce memnun olmadığı öğrencisinin velisini arayarak bilgilendirme yaptı.
ÖĞRENCİ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Bir gün sonra derse gelen öğrenci, öğretmeninin dersine girdi. Yanından geçerken öğretmenine omuz atan öğrenci, öğretmenin bir anda verdiği tepkisi karşısında neye uğradığını şaşırdı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ
Öğrencisinin davranışına sinirlenen öğretmen, adeta cinnet getirerek öğrencisi tekme tokat dövmeye başladı. Tartışma bir anda kavgaya döndü.
ABD'de öğretmen öğrencisini tekme tokat dövdü VİDEO
KAVGAYI AYIRMAKTA ZORLANDILAR
Öğrenciler, araya girmeye çalışsa da kavgayı ayıramadılar. Bir süre sonra ikili, birbirinden uzak yerlere götürüldü.
20 YIL HAPİS YATABİLİR
İhbar sonrası ABD polisi, öğretmeni gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılacak öğretmenin, 20 yıl hapsi isteniyor. Eğer mahkeme karar verirse öğretmen Noire, 20 yıl hapis yatacak.