Öğrencisinin saçını zorla kesen öğretmen tutuklandı

Üniversity Preparatory Lisesinde görev yapan kimya öğretmeni Margaret Gieszinger, yüksek sesle "Star Spangled Banner" şarkısını söyleyerek, bir öğrencisinin saçını zorla kestiği görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAÇINI ZORLA KESTİ

Paylaşılan videoda, Gieszinger'ın tahtanın önündeki sandalyeye oturtarak saçını zorla kestiği erkek öğrencinin ardından bir kız öğrencinin de saçını kesmeye yeltendiği ve o esnada diğer öğrencilerin sınıftan kaçtığı görülüyor.

OKUL YÖNETİMİNE ŞİKAYET ETTİ

Adı açıklanmayan bir öğrenci, öğretmenlerinin başta şaka yapmak için böyle bir tutum sergilediğini sandıklarını söyledi. O esnada sınıfın arka sıralarında oturduğunu söyleyen öğrenci yardım istemek için koşarak idareye gittiğini aktardı.

KEFALET ÜCRETİ 100 BİN DOLAR

Bir öğrencinin bedenine zarar verdiği şüphesiyle tutuklanan Gieszinger'ın kefalet ücretinin 100 bin dolar olacağı sanılıyor.