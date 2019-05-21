Öğrenciye sigara satan kişiye 14 bin lira ceza

Bartın’da kız öğrenci yurdu yakınındaki bir tekel bayisinin öğrencilere sigara sattığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bir öğrencinin arkasından tekel bayisine giren ekipler, burada iş yeri sahibinin öğrenciye 3 lira karşılığında 3 adet sigara sattığını tespit etti.

14 BİN TL CEZA

Çocuklara "sağlık için tehlikeli madde temin etmek" suçundan iş yeri sahibine 14 bin lira para cezası uygulandı.

Bartın il Emniyet Müdürlüğünce okul çevrelerinde yaşı küçük okul öğrencilerine sigara satışı yapan iş yerlerini denetlemeye yönelik kontrollerin süreceği bildirildi.