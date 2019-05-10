Öğrenciye tokat atan öğretmene soruşturma açıldı

Bolu Sümer Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni G.Y., 4'üncü sınıfa ders verdiği sırada bir öğrenciyi tahtaya kaldırdı.

G.Y., akıllı tahtanın önünde kulağını çektiği öğrenciden sayı saymasını isteyip, "Vallahi döverim." dedi. G.Y., daha sonra çocuğa tokat attı. Bu anlar ise sınıftaki başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öğretmenden 4'üncü sınıf öğrencisine tokat İZLE

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğrencinin durumu bildirdiği ailesi okula gelerek, öğretmenden şikayetçi oldu. Görüntüler de kanıt olarak okul müdürüne sunuldu. Öğretmen G.Y., görevine devam ederken, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.