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Öğretim görevlisi akademisyen eşini bıçakladı

Üniversitede daire başkanı olan C.İ. isimli öğretim görevlisi, kendisinden boşanmak isteyen akademisyen eşi Elif İ.’yi bıçaklayarak komalık etti.

İHA | 04.12.2019 - 13:31..
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Üsküdar ‘da geçtiğimiz hafta sonu, karı koca arasında şiddetli geçimsizlik başladı.

Bunu kabul etmeyen bir üniversitede daire Başkanı C.İ., gece yarısı eşi Elif İ.’yi evin dışına çağırdı.

KARISINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Burada tartışmaya başlayan çiftten öğretim görevlisi koca, cebinden bıçağı çıkararak kendisi gibi öğretim görevlisi karısını defalarca bıçakladı.

Öğretim görevlisi akademisyen eşini bıçakladı

TALİHSİZ KADIN YOĞUN BAKIMDA

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, C.İ. gözaltına alındı. Öğretim görevlisi koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, talihsiz kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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