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Konya'da, öğretim görevlisi, tartıştığı kadının kaburgasını kırdı

Park tartışması sırasında, Ayşe Y.'yi darbeden öğretim görevlisi Dr. Fevzi Altan Göksu, tutuklandı. Şahsın hakkında 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

DHA | 19.01.2020 - 09:42..
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Konya'nın Meram ilçesine bağlı Uzunharmanlar Mahallesi'nde, bir sitenin otoparkında öğretim görevlisi olan Fevzi Altan Göksü ile Ayşe Y. arasında, araç parkı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Fevzi Altan Göksu, Ayşe Y.'yi  darbetti.

''KABURGAMDA KIRIKLAR OLUŞTU''

Olay sonrası Ayşe Y., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Ayşe Y. hastanede odasında verdiği ifadesinde, ''Aracımı sitenin otoparkına koymak için sitenin önüne park etmiştim. Daha sonra daireme çıktım. İsmini sonradan öğrendiğim kişi, aracını,  siteye ait olmamasına rağmen içeriye koymuş. Aracım nedeniyle otoparktan çıkamamış. Daha sonra bir kadın kapımı çaldı ve aracımı otoparkın önünden çekmemi söyledi. Aşağıya indiğimde bu kadının, Fevzi Altan Göksu isimli kişiyle beraber olduğunu anladım. İsmini bilmediğim bu kadın bana hakaretler etmeye başladı. Ben de kendimi savunmak için ona bir şeyler söyledim. Bunun üzerine Fevzi Altan Göksu, eliyle ve tekme atarak beni dövdü. Kaburgamda kırıklar oluştu." dedi.

GÖZALTINA ALINDI

3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Ayşe Y.'ye, hayati tehlikesi bulunduğu, kaburga kemiklerinde kırıklar oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı yönünde adli muayene raporu verildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Fevzi Altan Göksu daha sonra gözaltına alındı.

Konya'da, öğretim görevlisi, tartıştığı kadının kaburgasını kırdı


''KENDİ DÜŞÜP YARALANDI''

Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Göksu, şunları söyledi:
"Ayşe Y.'yi daha önceden tanımıyorum. Aracımı olay günü sitenin otoparkına park ettim. Saat 14.45 sıralarında arkadaşım Sühehya B. ile birlikte araçlarımızın başına gittiğimizde, otoparkın önünde Ayşe Y.'nin aracının park edildiğini gördük. 10 dakika sonra Ayşe Y., aracının başına geldi. Süheyla ile araç parkı yüzünden aralarında tartışma oldu. Süheyla'ya, 'Uğraşma geldi işte çıkacağız' dedim. Ayşe Y., tam aracına bineceği sırada, Süheyla'ya yönelik küfürlü kelimeler konuştu. Hakaret üzerine Ayşe Y.'nin aracına koştum. Aracın kapısını açarak, küfür etmemesi konusunda uygun bir dille uyardım. Ayşe Y., aracından inerek sitenin önünde koşmaya başladı. Ayağında topuklu ayakkabı vardı. Ben de düşmemesi, zarar görmemesi için peşinden koştum. Birlikte koşarken Ayşe Y., park halindeki bir aracın aynasına karın kısmıyla vurdu. Ardından yere düştü. Ben de eğilip sağlık durumuna baktım. Durumu iyi olunca, olaylar daha da uzamasın diye Süheyla ile olay yerinden ayrıldım. Ayşe Y.'ye herhangi bir fiziksel müdahalem olmadı. Ayşe Y., topuklu ayakkabıyla dikkatsiz ve hızlı bir şekilde koşması üzerine düştü. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda asılsız iddialarda bulunan ve bana hakaret eden Ayşe Y.'den şikayetçiyim.''

Konya'da, öğretim görevlisi, tartıştığı kadının kaburgasını kırdı


TUTUKLANDI

Fevzi Altan Göksu, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu ve suçun 'katalog' suçlardan olması göz önüne alınarak, tutuklandı.

Konya'da, öğretim görevlisi, tartıştığı kadının kaburgasını kırdı


15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Yürütülen soruşturma sonunda Fevzi Altan Göksü hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianame Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Göksü, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Konya'da, öğretim görevlisi, tartıştığı kadının kaburgasını kırdı

Konya'da, öğretim görevlisi, tartıştığı kadının kaburgasını kırdı

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