taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7186
Euro
6.3783
Altın
1513.55
Borsa
98646.87
Gram Altın
277.6
Bitcoin
52914.62

Öğretim görevlisi tecavüzden tutuklandı

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde bir öğretim görevlisi, evinde buluştuğu kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

DHA | 31.10.2019 - 17:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu’nda görevli öğretim görevlisi D.Y., kentte yaşayan S.D. ile arkadaşlık kurdu.

"AĞZIMI KAPATARAK ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ"

S.D., polis merkezine giderek D.Y.'nin kendisiyle zorla birlikte olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. S.D.'nin ifadesinde, D.Y. ile evinde buluştuklarını ve bir süre sonra kendisine karşı olan hareketlerinin değiştiğini, daha sonra ağzını kapatarak zorla ilişkiye girdiğini söyledi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan D.Y. ise ilişkinin zorla olmadığını, rıza dahilinde birlikte olduklarını ifade etti. D.Y., ifadesinin ardından sevkedildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
11 cinayetin hükümlüsü, 25 yıl sonra dağda yakalandı

11 cinayetin hükümlüsü, 25 yıl sonra dağda yakalandı

125
İlker Başbuğ Yüce Divan'da yargılanmayacak

İlker Başbuğ Yüce Divan'da yargılanmayacak

126
ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

136
ABD Başkanı Trump'tan montajlı yeni paylaşım

ABD Başkanı Trump'tan montajlı yeni paylaşım

55
TPAO, Nusaybin'de petrol arayacak

TPAO, Nusaybin'de petrol arayacak

476
Ataşehir'de toplanmayan çöpler

Ataşehir'de toplanmayan çöpler

474
Efsane maçta kazanan Liverpool

Efsane maçta kazanan Liverpool

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir