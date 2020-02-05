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Düzce'de, öğretmen 2 yaşındaki çocuğa tokat attı

Özel kreşte görevli Yeliz Keskinli, yere oturttuğu erkek çocuğuna defalarca tokat attı. Gözaltına alınan Keskinli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 05.02.2020 - 13:07..
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Düzce'nin Karahacımusa Mahallesi'nde, Selçuk T., oğlu E.T.'yi getirdiği kreşte, ilk günü olduğu için kendisi de kaldı. Salonda oturan Selçuk T., oyun alanına giden oğlunu güvenlik kamerasından izlemeye başladı.

KREŞ GÖREVLİSİ 2 YAŞINDAKİ MİNİĞE TOKAT ATTI

Bu sırada Selçuk T., oyun parkurundan çıkan çocuğunu, öğretmeni Yeliz Keskinli'nin kucakladıktan sonra yere oturtup, defalarca tokat attığını gördü.

Düzce'de, öğretmen 2 yaşındaki çocuğa tokat attı

BABA OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Görüntüler karşısında şoke olan baba Selçuk T., içeri girip, oğlunu kucağına alarak, öğretmene tepki gösterdi. Eşinin haber vermesiyle kreşe gelerek, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tuba T. de gözyaşlarına hakim olamadı.

Düzce'de, öğretmen 2 yaşındaki çocuğa tokat attı

DAHA ÖNCE DE ÖĞRENCİ DÖVÜP, UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Selçuk T. ve eşi Tuba T., karakola giderek, Yeliz Keskinli hakkında şikayette bulundu. Keskinli'nin, daha önce de öğrenci dövdüğü gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Düzce'de, öğretmen 2 yaşındaki çocuğa tokat attı

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine gözaltına alınan Keskinli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce'de, öğretmen 2 yaşındaki çocuğa tokat attı

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