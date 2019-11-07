Öğretmen adayları artık her yıl sınava girecek

Öğretmen adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi .

Adayların 2018 ve 2019'da elde ettikleri KPSS sonuçları ise 2 yıl geçerli olacak Öğretmen adaylarının KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi.

PUANLAR 1 YIL GEÇERLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi.

Öte yandan, yönetmeliğe eklenen geçici madde kapsamında, öğretmen adaylarının 2018 ve 2019'da elde ettikleri KPSS sonuçları 2 yıl geçerli olacak.