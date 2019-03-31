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Öğretmen ataması için başvurular yarın sona eriyor

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 26 Mart'ta başlayan başvurular, yarına sona erecek.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 11:25..
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular 26 Mart'ta Nisan'da başladı.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvurular elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacak. Başvuru onayları, il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

SÖZLÜ SINAVDA 60 PUAN ŞARTI

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Öğretmen ataması için başvurular yarın sona eriyor

SONUÇLAR TEMMUZDA

Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak. Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

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