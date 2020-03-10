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Öğretmen atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor

Atı Boksör ile beraber dünya kupasına eş değer olan, Akıncı Toy'u yarışmasına hazırlanan öğretmen başarılı olacağına inanıyor.

DHA | 10.03.2020 - 11:11..
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Erzurum'da Nimet Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyükleri olan Ayşe Melek Okuyucu, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu, sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı.

Öğretmen atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor

OKÇULUK KULUBÜ KURDU

Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, başladığı ata sporu atlı okçulukta da kısa sürede başarıyı yakaladı.

5 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Okuyucu, 3 yıl önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kurdu.

Öğretmen atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor

KADIN ERKEK HERKESE AT BİNMEYİ SEVDİRDİ

80 sporcunun bulunduğu kulüpte erkek ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu, her atışını 12'den vuruyor.

26-29 Mart tarihlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılacak olan Akıncı Toyu'na hazırlanan Okuyucu, ayrıca Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde, geleneksel Türk okçuluğu dersleri vererek, ata sporunu gençlere sevdirmeye çalışıyor.

Öğretmen atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor

"TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA BİRİNCİ OLDUM"

Okçuluğa başladıktan sonra atlı okçuluğa geçiş yaptığını belirten Okuyucu, "Yaklaşık 4 yıldır atlı okçuluk sporu ile uğraşıyorum. Bu sene yapılan Türkiye şampiyonasında bayanlarda birinci oldum. 26-29 Mart tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak olan ve dünyanın en iyilerinin davet edildiği Akıcı Toyu'na kulübümüzden iki erkek sporcu ile birlikte davet edildim. Rabbim utandırmasın. Bayanlarda Türkiye sıralamasında davet edilen tek kadın sporcuyum. Çalışmalarımızı Erzurum şartlarında sürdürmeye çalıyorum. Kış memleketiyiz. Yetkilerden bunu özellikle talep ediyorum. Eğer manej gibi kapalı bir alanımız olursa çalışmalarımızı 12 aya yayar başarılarımızı artırırız." dedi.

Öğretmen atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor

"ONA AT DEĞİL, KARDEŞİM DİYORUM"

Erzurum'un Atlı Okçuluk sayfasında Türkiye'den sonra dünya klasmanına geçtiğini vurgulayan Okuyucu, "20 yıllık sınıf öğretmeniyim. Öğrencilerimizi, sporcularımızı ve atım Boksör'ü çok seviyorum. Atım 11 yaşında. 4 yıldır birlikteyiz. Ben ona at değil hep 'kardeşim' dedim. Çok iyi anlaşıyoruz. Başarımda çok büyük payı var." dedi.

Öğretmen atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor

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