Öğretmen çift 43 yıl sonra evlendi

Antalya'da Elife ile İbrahim Akkuş çifti, 1 Haziran 1976'da İskenderun'da sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Olanaksızlıklar nedeniyle düğün yapamayan öğretmen çiftin kısa süre sonra tayinleri farklı yerlere çıktı.

2 ÇOCUKLARI VAR

Fizik öğretmeni İbrahim Akkuş İskenderun'da, giyim ve çocuk gelişimi öğretmeni eşi Elife Akkuş da Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenliğe başladı. Bir yıl ayrı yaşayan Akkuş çifti, evliliklerini iki çocukla taçlandırdı.

Çocuklarını evlendirdikten sonra gelinlik ve damatlık giyme hayali için kolları sıvayan çift, düğün yeri olarak üyesi oldukları yaşlı evini seçti. Çift, yetkililerle görüşüp düğün gününü kararlaştırdı.

Gelinlik ve damatlık hayalleri gerçek oldu VİDEO