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Öğretmen cüzdanını iade eden Suriyeli'ye teşekkür etti

Bursa'da yaşayan emekli öğretmenin düşürdüğü cüzdanı Suriyeli buldu. Genç adam bulduğu cüzdanı karakola bıraktı.

İHA | 28.09.2019 - 13:27..
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İnegöl'de ikamet eden emekli sınıf öğretmeni Hasan Ateşoğlu, Süleymaniye Mahallesinde bir markette alışveriş yaptı. Eve giden Ateşoğlu, cebinde emekli maaşı ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanın olmadığını fark etti.

2 BİN LİRA VARDI

Etrafta arama yapan öğretmen bir türlü cüzdanını bulamadı. Akşam saatlerinde yaya olarak evine giden mobilya firması çalışanı 18 yaşındaki Muhammed Nur Musilli, kaldırım üzerinde içerisinde 2 bin lira olan cüzdanı buldu.

Öğretmen cüzdanını iade eden Suriyeli'ye teşekkür etti

KARAKOLA TESLİM ETTİ

Cüzdanı bulan genç, yaya olarak kilometrelerce yol yürürek bulduğu cüzdanı getirip karakola teslim etti. Karakoldaki polisler cüzdandan çıkan kimlikten, sahibine ulaşıp karakola davet etti.

Yolda bulduğu para dolu cüzdanı karakola teslim etti VİDEO

ALNINDAN ÖPTÜ

Cüzdanı teslim alan emekli öğretmen, cüzdanını bulan Suriye uyruklu gence teşekkür edip ardından alnından öptü.

Öğretmen cüzdanını iade eden Suriyeli'ye teşekkür etti

"BANA AİT OLMAYAN PARAYA DOKUNAMAM"

Olayı anlatan Suriyeli genç Muhammed Nur Musulli, "Eve gittiğim sırada yolda bir cüzdan buldum. İçine baktım para vardı. Bende hiç dokunmadan yürüyerek gerip karakola teslim ettim. Sonra polis abiler sahibine ulaşarak gelip cüzdanı aldı. Ben çok mutlu oldum. Bana ait olmayan bir paraya dokunamam." diye konuştu.

Öğretmen cüzdanını iade eden Suriyeli'ye teşekkür etti

"CÜZDANI DÜŞÜRDÜĞÜMÜ FARK ETTİM"

Cüzdanın sahibi emekli öğretmen Hasan Ateşoğlu ise, “Market alışverişi yaptık. Sonrasında cüzdanı düşürdüğümüz fark ettim. Dönüşte kameralardan baktırdık. Arka cepten çıkıntılıydı. Herhalde araca binerken düşürdüm diye düşündüm. Market dönüşü Hastaneye gitmiştim. Orada düşürmüşümdür diyerek oraya da baktım. Arkadaşta o bölgede bulmuş. Bankaları arayıp, kartları iptal ettireyim mi diye düşünürken, önce gidip emniyete bildirelim diye düşündük. O sırada aradılar. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Tabi her insanın iyisi var, kötüsü var. Hırlısı var, hırsızı var, iyisi var. O bakımdan Suriyeli vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Allah onları vatanlarına kavuştursun inşallah.” diye konuştu.

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