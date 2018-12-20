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Öğretmenden öğrencilerin hayallerine katkı

Öğretmen, sınıfta oluşturduğu etkinlik alanlarıyla öğrencilerin uzaya çıkıp gezegenleri tanıma, aya Türk bayrağı dikme, hastane kurma gibi farklı faaliyetlerle hayallerini yaşamalarına fırsat tanıdı.

AA | 20.12.2018 - 09:01..
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Kocaeli'de okul öncesi öğretmeni olan Mehmet Bilgin, sınıfta oluşturduğu etkinlik alanlarıyla, öğrencileri için uzaya çıkıp gezegenleri tanıma, aya Türk bayrağı dikme, hastane kurma gibi farklı faaliyetler gerçekleştirdi.

VELİLERLE KONUŞTU

Gebze Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda görevli 10 yıllık öğretmen Bilgin, hazırladığı etkinliklerle anlattığı dersleri çocuklara bire bir yaşatıyor. Bilgin, projesini hayata geçirmek için önce velileri ikna ettiğini, sonra da destek istediğini söyledi.

Öğretmenden öğrencilerin hayallerine katkı

"GÜZEL İŞLER HAYATA GEÇİRDİK"

Velilerin birçoğunun projesini hayata geçirmenin zor olduğunu belirttiğini aktaran Bilgin, "Vazgeçmedim. Zamanla bu fikir kırıldı ve hep birlikte çok güzel işler başardık" dedi.

MALİYETİ AZ

Etkinliklerin çok maliyetli olmadığını, diğer okul öncesi öğretmenlerin de bunu rahatlıkla yapabileceğini anlatan Bilgin, pek çok materyali mahallede esnaftan, vatandaştan ödünç alıp geri verdiklerini söyledi.

MASRAFLARI BÖLÜŞÜYORLAR

Bilgin, "Her etkinliği 2 ya da 3 veli ile bir araya gelerek yapıyor ve etkinlik masraflarını bölüşüyoruz. Ama velilerimizi, maddi anlamda zora sokacak maliyetler asla olmuyor. Olsa bile her zaman destek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

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