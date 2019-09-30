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Öğretmen, öğrencisine hastane odasında ders veriyor

Adıyaman'da bir sınıf öğretmeni, karaciğer rahatsızlığı yüzünden ilkokula gelemeyen öğrencisine tedavi gördüğü hastane odasında ders veriyor.

AA | 30.09.2019 - 13:55..
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Adıyaman'daki Yavuz Selim İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Damra Diyarbakırlıoğlu (9), karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 10 gündür okula gidemedi.

Okula gelmediğini gören öğretmeni Yılmaz Küçükaslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giderek öğrencisini ziyaret etti.

Öğretmen, öğrencisine hastane odasında ders veriyor

Öğretmen, öğrencisine hastane odasında ders veriyor ViDEO

TAHTASINI ALIP, HASTANE ODASINDA DERSE BAŞLADI

Derslerden geri kalmaması için yazı tahtasıyla hastane odasında öğrencisine ders anlatan Küçükaslan, gösterdiği duyarlılık ve fedakarlıkla sosyal medyada ilgi gördü. Sınıf öğretmeni Küçükaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencisi Ahmet'in birkaç gün boyunca okula gelmediğini öğrenince endişelendiğini ve ailesini aradığını söyledi.

Öğretmen, öğrencisine hastane odasında ders veriyor

"YAZI TAHTASINI GÖRÜNCE HEYECANLANDI"

Öğrencisinin mevsim geçişinde soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığını düşündüklerini ifade eden Küçükaslan, "Ahmet'in karaciğer enzimlerinin yükseldiğini ve bu yüzden hastanede tedavi gördüğünü duyunca hemen hastaneye gelip kendisini ziyaret ettim. Gerçekten çok üzüldüm. Öğretmeni olarak yanında olmam gerekiyordu. Yazı tahtasını alıp hastane odasında öğrencim Ahmet'e ders anlatmaya başladım. Ahmet yazı tahtasını görünce çok heyecanlandı. Öğrencim madem hastalığı nedeniyle okula gelemiyor, biz okulu Ahmet'in ayağına getirelim diye düşündük. Öğrencimin geri kaldığı dersleri burada tamamlıyoruz." dedi.

Öğretmen, öğrencisine hastane odasında ders veriyor

"OKUYUP DOKTOR OLMAK İSTİYORUM"

Öğrenci Diyarbakırlıoğlu da "Öğretmenim yazı tahtasıyla yanıma geldiğinde çok mutlu oluyorum. Okuyup doktor olmak istiyorum. Şu anda sağlık durumum gayet iyi. En kısa zamanda taburca edileceğim." ifadelerini kullandı.

Öğretmen, öğrencisine hastane odasında ders veriyor

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