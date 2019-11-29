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Öğretmen öğrencisinin kafasına kitap fırlattı

İzmir'de 9 yaşındaki kız öğrenci, sınıf öğretmeninin fırlattığı kitabın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

AA | 29.11.2019 - 14:28..
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İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Mustafa Urcan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni G.B, 4. sınıf öğrencisi Sahra Saygılı'nın kitabını evde unutması üzerine kız öğrenciye kitap fırlattı.

Kitabın başına isabet ettiği öğrencinin sınıf arkadaşları, durumu okul idaresine bildirdi.

Öğretmen öğrencisinin kafasına kitap fırlattı

"DARBEDEN DOLAYI BAŞ DÖNMESİ VAR"

112 Acil Servis ekibince Tepecik Eğitim ve Araştırmasına kaldırılan Saygılı'nın beyin tomografisi çekildi ve gözlem altına alındı. Kız öğrencinin babası Hakan Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenin, kızının kafasına kitabını evde unutması nedeniyle kitap fırlattığını öne sürerek, "Kızımın yüzünde kızartı var. Beyin tomografisi çekildi. Sonuçları bekliyoruz. Doktorlar 5-6 saat kadar travma olma durumuna karşın kontrol altında tutacaklar. Buraya gelirken ambulansta istifra etmiş ve aldığı darbeden dolayı baş dönmesi var." diye konuştu.

Öğretmen öğrencisinin kafasına kitap fırlattı

İNCELEME BAŞLATILDI

Öğretmenden şikayetçi olacaklarını ifade eden Saygılı, daha önce de öğrencilere şiddet uyguladığını, bazı velilerin çocuklarını okuldan aldığını öne sürdü. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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