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Öğretmen ve öğrenciler 55 saatte 38 ton dezenfektan ürett

Isparta’da Türkiye Odalar ve Borsalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüse karşı tedbir amaçlı kullanılan dezenfektan üretmeye başladı.

İHA | 17.03.2020 - 17:48..
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Isparta’da Türkiye Odalar ve Borsalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri, Türkiye’de koronavirüs vakası görülmesinin ardından alınan tedbirlere katkı sunabilmek için okuldaki tüm üretimi dezenfektan üzerine yapmaya başladı.

İKİ BUÇUK GÜNDE 38 TON DEZENFEKTAN ÜRETTİLER

Okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, 2,5 günde 38 ton dezenfektan üretti. Üretilen dezenfektanlar Isparta’daki tüm okullara gönderilirken, Burdur’dan gelen talepler de karşılandı.

Öğretmen ve öğrenciler 55 saatte 38 ton dezenfektan üretti

"GÜNLÜK 20 TON ÜRETİM KAPASİTESİNİ YAKALADIK"

Okul Müdürü Osman Topdal, "Sayın valimizin direktifleriyle resmi kurumlardan gelen talepleri de geri çevirmemeye çalıştık. Bu süreçten sonra bizlere talep gelirse karşılaşırız. Şu anda günlük 20 ton üretim kapasitesini yakalamış durumdayız. Gönlümüzden geçen şu; bu hastalık bir an önce bitsin biz de bu ürünü üretmeyelim. İnşallah bu mikrobu yeneceğiz.” diye konuştu.

Öğretmen ve öğrenciler 55 saatte 38 ton dezenfektan ürett

GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYORLAR

Dezenfektan üretiminde görev alan Kimya Bölümü 12. sınıf öğrencileri Eray Ertap, İsmail Uzun ve Hakan Toy, gönüllü olarak çalıştıklarını belirterek, koronavirüse karşı alınacak önlemlerde kendilerinin de katkılarının olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Öğretmen ve öğrenciler 55 saatte 38 ton dezenfektan ürett

Öğretmen ve öğrenciler 55 saatte 38 ton dezenfektan ürett

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