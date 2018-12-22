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Öğretmenden böbrek nakli yapılan Berk'e evde eğitim

Antalya'da bir yaşındayken babasından böbrek nakli yapılan ve enfeksiyon riski bulunan 7 yaşındaki Berk'in öğretmenleri, eğitiminden eksik kalmaması için evine gidiyor.

AA | 22.12.2018 - 17:54..
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Öğretmenden böbrek nakli yapılan Berk'e evde eğitim

Antalya'da bir yaşındayken babasından böbrek nakli yapılan ve enfeksiyon riski olduğu için evde eğitim hizmeti verilen 7 yaşındaki Berk, hayallerini tablolara aktararak hayata tutunuyor.

DOĞUŞTAN BÖBREK SORUNU VAR

Ordu'da yaşayan Erdem ve Ümit Baş çiftinin oğlu Berk'e, 7 yıl önce anne karnındayken kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Doktorların gebeliğini sonlandırmasını önerdiği anne Ümit Baş, bebeğini doğurdu. Berk adı verilen bebeğin, doğuştan böbrek sorunu olduğu anlaşıldı.

EVDE EĞİTİM ALIYOR

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, minik Berk'in evde eğitim alması için öğretmen görevlendirdi.

Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevlendirilen öğretmen eşliğinde evinde eğitim görmeye başlayan Berk, kısa sürede okuma yazma öğrendi. Bu sürede çocuğun resim yeteneği de dikkatten kaçmadı.

Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yönetimince, dezavantajlı çocuklar için hayata geçirilen "Evde Sanatımla Ben de Varım" projesi kapsamındaki sanat koordinatörü, Berk'e destek için görevlendirildi.

Öğretmenden böbrek nakli yapılan Berk'e evde eğitim

RESİM SEVGİSİ

Evde aldığı eğitim ile büyük gelişme kaydeden Berk, en çok kuş resmi çiziyor. Ağabeyinin boyalarını gizlice alarak resim yapmaya başlayan Berk, tablolara çizdiği kuşlar kadar özgür olmak, arkadaşlarıyla oynamak istiyor.

"BERK'İN GÜLÜMSEMESİ YETERLİ"

BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, "Evde Sanatımla Ben de Varım" projesiyle dezavantajlı çocuklara evde resim ve müzik eğitim verdiklerini aktararak, "Çocuklarımıza verdiğimiz emeklerin meyvesini almaya başladık. Berk'in yüzündeki gülümseme her şeye değer" dedi.

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