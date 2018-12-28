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Öğretmenden gözetimsiz sınavla size güveniyoruz mesajı

Samsun'da, Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu'nda gerçekleştirilen gözetimsiz sınav uygulaması ile öğrencilerin özgüvenlerinin artırılması hedefleniyor.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 12:20..
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Öğretmenden gözetimsiz sınavla size güveniyoruz mesajı

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un katıldığı bir programda dile getirdiği gözetimsiz sınav, Samsun'da Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu'nda da yapıldı.

KAĞITLARI DAĞITIP SINIFTAN ÇIKIYOR

Bu kapsamda, bir süre önce Türkçe sınavına gözetimsiz giren öğrencilere, matematik sınavı da bu şekilde uygulandı.

Öğrencilere, sınav kağıtlarını dağıtan öğretmen daha sonra sınıftan çıktı, sınav süresinin dolmasının ardından tekrar sınıfa girerek, öğrencilerden kağıtlarını topladı.

Öğretmenden gözetimsiz sınavla size güveniyoruz mesajı

SİZE GÜVENİYORUZ MESAJI

Okul müdürü Taner Albayrak, uygulama ile öğrencilere güvendiklerini göstermek istediklerini söyledi.

"KENDİLERİNE GÜVENEN NESİLLER YETİŞSİN"

Albayrak, "Amacımız onlara güvendiğimizi göstermek. Kendi bilgileriyle başarısızlığının, başkalarının bilgileriyle başarıdan daha önemli olduğunu hissettirmeyi amaçlıyoruz. Geleceğe daha güvenle bakan, kendine güvenen nesiller yetiştirmek için büyük bir uygulama bu" dedi.

Öğretmenden gözetimsiz sınavla size güveniyoruz mesajı

"BİZİ GÖZETLEMELERİNİ SEVMİYORDUM"

Öğrenci Özge Kurul, öğrenciye duyulan güvenin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Gözetimsiz sınav uygulamasıyla strese girmiyoruz. Bize güvendiklerini anlayınca benim hoşuma gitti, çok sevindim. Bizi gözetlemeleri hoşuma gitmiyordu, başımızda duruyorlardı ama şimdi daha stressiz ve rahatız" şeklinde konuştu.

Öğretmenden gözetimsiz sınavla size güveniyoruz mesajı

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